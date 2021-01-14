Kocaeli'de CoronaVac aşıları 796 odada uygulanacak - Son Dakika

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının uygulanması için 796 aşı odası hazırlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 salgınıyla mücadelede hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlenerek uygulamaya geçildiği belirtildi.

Salgınla mücadelede kentte valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla çok başarılı sonuçlar elde edildiği vurgulanan açıklamada, "CoronaVac aşılama faaliyetleri, bu başarıyı çok daha üst noktalara taşıyacaktır. Bu kapsamda, ilimizde 4 ayrı lokasyonda bulunan toplam 220 metreküp soğuk hava aşı deposunda, aşıların uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve sağlık kuruluşlarına günlük olarak dağıtım yapılabilmesi için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Aşı uygulamaları için Kocaeli Üniversitesi, kamu hastaneleri, özel hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde 796 aşı odası hazırlanmış olup ihtiyaç duyulması halinde bu sayı arttırılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öncelikle kentte görevli sağlık personellerinin aşılanacağı, devamında Sağlık Bakanlığının risk değerlendirmesine uygun şekilde tüm vatandaşların aşılanması için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüleceği bildirildi.

Aşı grubu listesinde yer alanların randevularını e-Nabız, MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden alabileceği belirtilen açıklamada, "Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın geliştirdiği 'AŞILA' uygulaması ile sağlık personelleri kolay ve hızlı şekilde vatandaşlarımızın aşılanma sürecini takip edebilecek ve aşı için randevu oluşturabilecektir." denildi.