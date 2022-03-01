Kocaeli'de çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı

01.03.2022 09:47
Kocaeli'de çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beton elektrik direğinin sökülmesi nedeniyle oluşan çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beton elektrik direğinin sökülmesi nedeniyle oluşan çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Emek Mahallesi 91 Sokak'ta bir köpeğin beton elektrik direğinin sökülmesiyle oluşan çukura düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği çukurdan çıkardı.

Yaralı köpek, daha sonra Çayırova Belediyesi Veteriner Hekimliğine götürüldü.

Veteriner hekim Günhan Doğan, hayvanın iç kanamasını durdurmak için iğne yaptıklarını, gerekli tedavinin uygulandığını söyledi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... SANAYİ SİTESİNDEKİ YANGINDA 6 İŞYERİ KÜLE DÖNDÜ Son dakika haberleri... SANAYİ SİTESİNDEKİ YANGINDA 6 İŞYERİ KÜLE DÖNDÜ Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı

Çayırova, İtfaiye, Kocaeli, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
09:43 Savaş çıkınca sipariş iptalleri arttı, para iadeleri devam ediyor
09:42 Putin'in kullandığı ''Bombalar'' hakkında feci iddia: ''Organları buharlaştırıyor!''
09:42 Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan halka "molotof kokteylini böyle kullanın" paylaşımı: Savaşı durdurmak senin elinde, ateş et!
09:32 Savaş sırasında Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Çavuşoğlu, Montrö hükümlerini anlattı
09:28 Rusya-Ukrayna savaşı yatırımı sekteye uğratıyor! Savaş bitmezse Türk müteahhitler 25 milyar dolar zararda
09:26 Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusuna bırakılan not duygulandırdı!
09:20 Ece Erken Instagram hesabı üzerinden Fayyem kelimesini paylaştı! İşte o sözcüğün sırrı çözüldü
08:57 Ukrayna'da çatılarda 'gizemli' kırmızı semboller: Kim yapıyor, amaçları ne?
08:48 Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak?
08:39 Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 09:53:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement