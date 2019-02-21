Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Çukurda 50 Yıllık Top Mermisi Bulundu

Kocaeli'de Çukurda 50 Yıllık Top Mermisi Bulundu

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir çukurda yaklaşık 50 yıllık olduğu tahmin edilen top mermisi bulundu.

Kocaeli'de Çukurda 50 Yıllık Top Mermisi Bulundu, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir çukurda yaklaşık 50 yıllık olduğu tahmin edilen top mermisi bulundu.

Öğle saatlerinde, Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde 4142 Sokak'ta çukurda top mermisi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bomba imha uzmanına haber verdi. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemenin ardından yaklaşık 50 yıllık olduğu tahmin edilen 80 santim uzunluğundaki top mermisi bulunduğu yerden alındı. Mermi çekicinin kasasına yüklenerek imha edilmek üzere götürüldü.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:26 Kaynak: DHA

Çiftlik, İhsaniye, Gölcük, Kocaeli, Güncel
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