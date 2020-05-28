Kocaeli'de, cuma namazı öncesi 150'şer bin maske ve seccade dağıtımı - Son Dakika

Kocaeli'de, cuma namazı öncesi 150'şer bin maske ve seccade dağıtımı
KOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın kılınacak cuma namazı için halka 150 bin maske ile 150 bin tek kullanımlık seccade dağıtımı yapılacak.
KOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın kılınacak cuma namazı için halka 150 bin maske ile 150 bin tek kullanımlık seccade dağıtımı yapılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce camilerin avlusunda ve açık havada koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınacak cuma namazı için hazırlıklar sürdürülüyor. Maskesiz olarak namaz kılmanın yasak olması nedeniyle halka 150 bin maske dağıtılacak. Hijyenin sağlanması amacıyla da kent genelinde 150 bin tek kullanımlık seccade dağıtımı yapılacak. Ayrıca sosyal mesafenin korunması için ilçe belediyeleri ve müftülükler tarafından çizgiler çizilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin planlaması kapsamında camilerin girişlerine ayaktan basmalı dezenfektanlar koyulacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:03 Kaynak: DHA
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