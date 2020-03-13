Kocaeli?de, Cuma namazı öncesi koronavirüs önlemi - Son Dakika

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Kocaeli?de, Cuma namazı öncesi koronavirüs önlemi
6 saat önce
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cuma namazı öncesi camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:20 Kaynak: DHA
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Cuma namazı öncesi camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cuma namazı öncesi 12 ilçede, 14 ekip ve 34 personel ile camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon çalışması sonrası camiler 30 dakika kapalı tutularak, dezenfektanın tüm mekan içerisindeki etkisini göstermesi sağlandı. Daha sonra camiler 3 saat boyunca havalandırıldı.
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