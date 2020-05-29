Kocaeli'de cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Kocaeli'de belirlenen camilerde ve meydanlarda kılındı.

Karamürsel ilçesinde sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanan alana vatandaşlar, kendi seccadeleriyle geldi.

Alan girişinde maske ve dezenfektan standları konulduğu görüldü.

Vatandaşlar, namazlarını kılmalarının ardından kurallara uyarak ayrıldı.

Gölcük

Gölcük Merkez Camisi'nde cuma namazına gelen vatandaşlar için müftülük tarafından dezenfektan ve maske standı konuldu.

Vatandaşlar dezenfektan sıkıldıktan sonra maske ve kendi seccadeleriyle avluya girdi.

Namazın kılınmasının ardından vatandaşlar kurallara uyarak alandan ayrıldı.