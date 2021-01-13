Kocaeli'de, D-100 karayolunun Derince kesiminde 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, trafiğin aksaması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
D-100 karayolunda Ankara yönüne giden Emre E. idaresindeki 34 BHJ 784 plakalı otomobil, Derince tüneli girişinde aynı yönde seyreden bir hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çarparak durdu.
Kaza yapan otomobilde sıkışan Banu E. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşımın yaklaşık 45 dakika kontrollü olarak sağlandığı Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Yoldaki trafik akışı, kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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