Kocaeli'de Dağıtım İznine Gelen Asker İntihar Etti

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde, dağıtım iznindeki 20 yaşındaki Eren Gökalp başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.
Olay gece saatlerinde, Gölcük Yavuz Sultan Mahallesi Kazım Karabekir
Caddesi'nde Gökalp ailesine ait evde meydana geldi. Manisa
'da acemi birliğini tamamladıktan sonra dağıtım iznine gelen Eren Gökalp, evdeki tabancayı alarak ikinci kattaki evin balkonunda başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyarak balkona koşan ailesi, Eren Gökalp'i kanlar içerisinde görünce 112 Acile haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, Eren Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlatırken, iznini tamamlayan Eren Gökalp'in bugün Şırnak
'taki birliğine teslim olacağı öğrenildi. Sevinç ve Taner Gökalp çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu öğrenilen Eren Gökalp'in yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar ettiği belirtilirken, cenazesi otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı.