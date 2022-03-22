Kocaeli'de darp edilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde bir grup tarafından darp edilen kişi bıçakla yaralandı.

Köşklüçeşme Mahallesi 539/1 Sokak'ta evinden çıkan İ.U, henüz belirlenemeyen nedenle kendisini bekleyen bir grubun saldırısına uğradı.

Grubun darp ettiği İ.U, bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, saldırının ardından kaçan grup üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.