Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Deaş Operasyonu

Kocaeli'de Deaş Operasyonu

25 dakika önce

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

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Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi muhtemel eylemlere yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışma doğrultusunda terör örgütü DEAŞ adına provokatif eylem hazırlığında olabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Jandarma, operasyon kapsamında Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde, Çeçenistan uyruklu Marha Davuthanova, Nezirov Süleyman ve İmran Taşiov'u gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:55 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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