Kocaeli'de Deaş Operasyonu

Kocaeli
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi muhtemel eylemlere yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışma doğrultusunda terör örgütü DEAŞ adına provokatif eylem hazırlığında olabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Jandarma, operasyon kapsamında Körfez
ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde, Çeçenistan
uyruklu Marha Davuthanova, Nezirov Süleyman ve İmran Taşiov'u gözaltına aldı.