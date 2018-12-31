Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Deaş Operasyonu

Kocaeli'de Deaş Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3'ü Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de Deaş Operasyonu, System.String[]
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3'ü Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olarak bir dönem faaliyet yürüttüğü değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Gebze, Derince ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu S.C, A.N.E.A ve A.S ile H.E'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:26 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çıkarıldığı Mahkemece Serbest Bırakılan DEAŞ'lı Ayşenur İnci, Başsavcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi

Aldatıldığından Şüphelenen Koca Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:24:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Deaş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]