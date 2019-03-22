Kocaeli'de Deaş Operasyonu
22 dakika önce
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye getirildi.
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye getirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ünün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:10 Kaynak: AA
Yayaya Çarpıp Altına Alan Otomobil Bariyere Girdi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki 2 Terörist Yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Adayı, Sokak Sokak Gezip Başörtüsü Dağıttı
Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar