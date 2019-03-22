Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Deaş Operasyonu

Kocaeli'de Deaş Operasyonu

22 dakika önce

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye getirildi.

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Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ünün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:10 Kaynak: AA

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