Kocaeli'de Deaş Operasyonu

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye getirildi.

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye getirildi.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ünün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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