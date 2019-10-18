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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

41 dakika önce

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, DEAŞ terör örgütü üyeleri ve faaliyetlerine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, Başiskele ilçesinde terör örgütü ile bağlantısı olan yabancı uyruklu 4 şüpheli tespit edildi. Operasyonda Suriye'nin Deyrizor kentinde savaştıkları belirlenen H.E., A.E., E.E. ve M.M. gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Nisan ayında yakalanan, terör örgütü DEAŞ'ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır ile beraber Türkiye'ye geldikleri ve ondan eğitim aldıkları öğrenildi.


Başiskele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:24 Kaynak: DHA
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