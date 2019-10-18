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Kocaeli'de deaş operasyonu

2 saat önce

Kocaeli'de DEAŞ operasyonuKocaeli'nin Başiskele ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütü üyeleri ve faaliyetlerine yönelik operasyonlar başlattı. Başiskele ilçesinde terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı olan yabancı uyruklu 4 kişi tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda Suriye'nin Deyrizor kentinde savaştıkları belirlenen H.E., A.E., E.E. ve M.M. gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Nisan ayında yakalanan terör örgütü DEAŞ'ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır ile beraber Türkiye'ye geldikleri ve ondan eğitim aldıkları öğrenildi.

Kocaeli'de deaş operasyonu

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:57 Kaynak: DHA
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