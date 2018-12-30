Kocaeli'de Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı
1 saat önce
İSTANBUL ve Kocaeli'deki eğlence mekanlarına yönelik yılbaşı akşamı için eylem hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü DEAŞ üyeleriyle bağlantıları bulunan 3 kişi, Körfez ilçesinde yakalandı.
İSTANBUL ve Kocaeli
'deki eğlence mekanlarına yönelik yılbaşı akşamı için eylem hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü DEAŞ üyeleriyle bağlantıları bulunan 3 kişi, Körfez
ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınanların, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.
Kocaeli İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu yılbaşı akşamı İstanbul
ve Kocaeli'deki eğlence mekanlarına yönelik eylem hazırlığında olduğu iddia edilen terör örgütü DEAŞ üyeleriyle bağlantıları bulunan 3 kişiyi tespit etti. Gerekli hazırlıkları tamamlayan jandarma ekipleri, 3 kişinin Körfez İlimtepe mevkisindeki evlerine operasyon düzenledi. Çeçenistan
uyruklu 1'i kadın 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınanların, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:21 Kaynak: DHA
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