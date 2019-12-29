Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kocaelide jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün Kocaeli'deki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu öne sürülen A.T., E.İ., S.E.Ş. isimli 3 şahsın kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli'nin Körfez ve Başiskele ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KOCAELİ