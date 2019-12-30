Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

KOCAELİ'de, yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu değerlendiren DEAŞ'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

KOCAELİ'de, yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu değerlendiren DEAŞ'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Başiskele ve Körfez ilçelerinde dün sabah düzenlenen operasyonlarda, yılbaşı akşamına yönelik eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen, yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 3 kişinin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiği öğrenildi.


Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:22 Kaynak: DHA
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