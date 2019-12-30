Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

KOCAELİ'de, yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu değerlendiren DEAŞ'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Başiskele ve Körfez ilçelerinde dün sabah düzenlenen operasyonlarda, yılbaşı akşamına yönelik eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen, yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 3 kişinin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiği öğrenildi.