Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

56 dakika önce

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında DEAŞ yöneticisi olmak ve terör örgütü üyesi olmak suçlarından işlem yapılan kişilerle faaliyet yürüttükleri anlaşılan, haklarında yurda giriş yasağı bulunan ve ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve bir sahte pasaport ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:09 Kaynak: AA
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