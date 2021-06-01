Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların yakalanması için operasyon düzenlenirken, gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ