Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

1 saat önce

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:55 Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel
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