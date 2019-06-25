Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
1 saat önce
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:55 Kaynak: AA
'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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