Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

17.05.2022 13:13
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 2 kılıç, 3 bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan yabancı uyruklu 9 şüpheli yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kılıç, 3 bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Bursa'da DEAŞ operasyonu kamerada: 3 gözaltı Bursa'da DEAŞ operasyonu kamerada: 3 gözaltı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Kadıköy Belediyesi personellerinin de dahil edildiği 224 kişiye düzenlenen operasyonun görüntüleri yayınlandı
13:10 Nisa bebeğin annesi hakkında tahliye kararı
13:10 İzmirli solist Ayşe Ayçiçek erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu
13:06 Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında "Atatürk havalimanı" atışması: Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli
12:57 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet operasyonu" açıklaması: Kasap gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış ne olduğunu bilmiyoruz
12:48 İzmir'de uyuşturucudan ölen Elif'in cansız bedeni hastane bahçesine bırakılmıştı: Şüpheli 8 kişinin yargılanmasına başlandı
12:47 Bursa'yı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
12:45 İsveç ve Finlandiya, pazartesi Türkiye'ye gelecek: Çantada iki teklif var
12:11 İspanya'da "kör eden sinek" paniği! 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi
11:54 İbrahim Tatlıses kızına elini öptürürken, damadına elini uzatmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 13:18:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement