Kocaeli'de, DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 şüpheliyi tespit etti. Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.