Kocaeli'de, deaş operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de, deaş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de, DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandıKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de, DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 şüpheliyi tespit etti. Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de, deaş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:24 Kaynak: DHA
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