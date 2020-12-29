Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

29.12.2020 12:01
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütünün Kocaeli'deki yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ örgütü üyesi olduğu iddia edilen 5 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda polis ekiplerince yapılan ev ve iş yeri aramalarında ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

-İHA-

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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