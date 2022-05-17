Kocaeli'de DEAŞ operasyonu; 9 yabancı uyruklu, kılıçlarla yakalandı

KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 yabancı uyruklu gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda kılıç ve bıçaklar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan 9 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 kılıç, 3 bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.