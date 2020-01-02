Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilerek Başiskele ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.T, E.İ. ve S.E.Ş'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Aralık'ta DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilerek Başiskele ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MİT'TEN ARNAVUTLUK'TA FETÖ OPERASYONU
Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı

Son Dakika Haberleri
20:17 Eşinin koluna sıcak su döktüğü iddia edilen kocaya uzaklaştırma cezası - Son Dakika
20:15 Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
20:14 İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
20:14 MSB: "Pençe-3 harekat bölgesinde iki asker şehit oldu" - Son Dakika
20:09 Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı denetim bilançosunu açıkladı - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu - Son Dakika
18:57 Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:22:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]