Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 4 kadın serbest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 4 kadın serbest - Son Dakika

Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 4 kadın serbest

6 saat önce

KOCAELİ'den Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katıldıkları iddia edilen, yurda kaçak yollardan girdiklerinde yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 4 kadın serbest, System.String[]

KOCAELİ'den Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katıldıkları iddia edilen, yurda kaçak yollardan girdiklerinde yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli'den Suriye'ye giden, terör örgütü DEAŞ'a katılan kadınları takibe aldı. Aralarında, 2017 yılında Suriye'de öldürülen DEAŞ'ın sözde dış istihbarat sorumlusu Mustafa Güneş'in eşi olduğu öğrenilen H.G.'nin de bulunduğu 4 kadının kaçak yollarla Hatay'a geldikleri belirlendi. Jandarmanın operasyonu ile H.G., H.G., B.G. ve B.G. isimli kadınlar yakalandı. Hatay'dan Kocaeli'ye getirilen DEAŞ şüphelisi kadınlar, jandarmadaki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. 4 kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:37 Kaynak: DHA
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