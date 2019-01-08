Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Deaş Şüphelisi Tahliye Edildi

Kocaeli'de Deaş Şüphelisi Tahliye Edildi

1 saat önce

Kocaeli'nde DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 yıldır tutuklu yargılanan şahıs, son duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Kocaeli'de Deaş Şüphelisi Tahliye Edildi, System.String[]
Kocaeli'nde DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 yıldır tutuklu yargılanan şahıs, son duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Kocaeli'nde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan hakkında soruşturma açılan İ.K. adlı şahsın yargılanması sürüyor. Yaklaşık 1 yıldır Kandıra Ceza Evi'nde tutuklu bulanan İ.K., Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Suriye'de yaşadığı dönemde babasının Özgür Suriye Ordusu'nda komutan olduğunu ve 2015 yılında çatışmada şehit olduğunu söyleyen sanık İ.K., savunmasında, "2014 yılında DEAŞ, yaşadığım Dehrizor şehrini işgal etti. Bölgede bulunan erkekleri kendi safhalarına katılmaları için zorladı. Onlara katılmayı reddettiğim için resmi olmayan yollarla Türkiye'ye geçtim. Ben yeterli maddi imkana sahip değildim. Bu yüzden kaçak yollarla Türkiye'ye geldim. 2015 yılının sonlarından beri Kocaeli'nde yaşıyorum. O zamandan beri Suriye'ye hiç gitmedim. Cep telefonunu Suriye'deyken 2'inci el olarak almıştım. Telefonun hafıza kapasitesi çok büyüktü. Cihazda bulunan görüntüleri sosyal medya programları aracılığıyla kaydetmiş olabilir. Ben bunun farkında değildim" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık İ.K.'nın yurt dışına çıkış yasağı uygulanması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Davayı ileri bir tarihe erteledi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

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