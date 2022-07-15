Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

15.07.2022 05:37
Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de alevlere teslim olan demir çelik fabrikasında yangın söndürüldü.

Kocaeli'de alevlere teslim olan demir çelik fabrikasında yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 01.30 sıralarında İzmit ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın fabrikayı sardı. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İzmit'in yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangının asit tanklarına sıçraması engellenerek patlamanın eşiğinden dönüldü. Yaklaşık 1.5 saat sonra kontrol altına alınan yangın, 3 saatlik yoğun çalışmanın neticesinde söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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