Demir yüklü tırın devrilmesi trafiği aksattı - Son Dakika

Kocaeli'de D-100 kara yolunda demir yüklü tırın devrilmesi ulaşımda aksamaya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Dilovası ilçesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde Halil M'nin kullandığı demir yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Tır şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Öte yandan aracın yakıt deposundan sızan yakıt nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.