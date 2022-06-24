Kocaeli'de deniz ortasında korkutan hortum - Son Dakika
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Kocaeli'de deniz ortasında korkutan hortum

24.06.2022 12:05
Kocaeli'de deniz ortasında korkutan hortum

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Sahilinde deniz ortasında çıkan hortum korkuttu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Sahilinde deniz ortasında çıkan hortum korkuttu. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

Kandıra Cebeci Sahillinde denizde ortaya çıkan hortum paniğe sebep oldu. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 10 dakika sürdü. Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de deniz ortasında korkutan hortum - Son Dakika

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