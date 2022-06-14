Kocaeli'de dün, dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçiren 7 gençten 6'sı cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılmış, yaklaşık yarım saat sonra da Mustafa B'ye ulaşılmıştı. Sudan çıkarılan Mustafa B, kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Mustafa B'nin evin en küçüğü ve elektrik elektronik mühendisliği 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de denizde boğulan gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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