Kocaeli'de denizde boğulan gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Kocaeli'de denizde boğulan gencin cenazesi toprağa verildi

14.06.2022 13:52

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği denizde boğulan üniversite öğrencisinin cenazesi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği denizde boğulan üniversite öğrencisinin cenazesi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kumcağız'da denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi 7 arkadaştan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Mustafa B'nin cenazesi Kayseri'ye getirildi.

Üniversite öğrencisinin naaşı, Merkez Kocasinan ilçesi Hasancı Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene gencin ailesi ve yakınları katıldı.

Mustafa B'nin evin en küçüğü ve elektrik elektronik mühendisliği 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de dün, dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçiren 7 gençten 6'sı cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılmış, yaklaşık yarım saat sonra da Mustafa B'ye ulaşılmıştı. Sudan çıkarılan Mustafa B, kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kocaeli'de denizde boğulan gencin cenazesi toprağa verildi
Kocaeli'de denizde boğulan gencin cenazesi toprağa verildi
Kocaeli'de denizde boğulan gencin cenazesi toprağa verildi
Kocaeli'de denizde boğulan gencin cenazesi toprağa verildi
Kocaeli'de denizde boğulan gencin cenazesi toprağa verildi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de denizde boğulan gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de denizde boğulan gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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