Kocaeli'de denizde boğulan kişi toprağa verildi - Son Dakika

Kocaeli'de denizde boğulan kişi toprağa verildi
Kocaeli'de denizde boğulan Nihat Çakmak'ın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
Kocaeli'de denizde boğulan Nihat Çakmak'ın cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre; Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı sahilinde denize giren Nihat Çakmak (38) boğularak hayatını kaybetti. Çakmak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesi Hebüllü mahallesine getirildi. Bekar olduğu öğrenilen Çakmak'ın cenazesi sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında Çakmak'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 07:06
Kaynak: İHA
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