O sırada şans eseri başka bir boğulma vakası için plajda bulunan Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, durumu fark edip boğulan 2 kişinin yardımına koştu.

Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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