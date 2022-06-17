Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

17.06.2022 00:34

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sahilde Adem Tekin (19) ile bir arkadaşı denize girdi.

Tekin'in bir süre gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşı bağırarak yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi ile Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları sevk edildi.

Kaybolan Tekin'in bulunması için KOSKEM tarafından arama çalışması yürütüldü.

Yaklaşık yarım saat sonra sudan çıkarılan gence sağlık ekiplerince suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tekin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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