Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi ile Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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