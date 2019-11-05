Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi
Son Dakika Güncel Kocaeli'de denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Kocaeli'de denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi.

Kocaeli'de denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Eskihisar kale altı yürüyüş yolu mevkisinde denizde erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce denizden çıkarılan ve üzerinde kimlik bulunmayan ceset, incelemelerin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin Rıza Konak'a (62) ait olduğu tespit edildi. Konak'ın, İstanbul Kartal'da 3 gündür kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.

Savcının ilk incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konak'ın cesedi, İstanbul Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma, Kocaeli, Konak, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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