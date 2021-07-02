Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde plajda yüzen vatandaşlar tarafından denizde bir erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde plajda yüzen vatandaşlar tarafından denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkartılan ceset, morga kaldırıldı. Olay, 17.30 sıralarında Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken Mahallesi Kumcağız Plajı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plajda denize giren vatandaşlar yaklaşık 100 metre açıkta, denizde hareketsiz bir şahsın olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizdeki erkek cesedi, karaya çıkartıldı. Yaşamını yitirdiği belirlenen şahsın M.E. olduğu tespit edildi. M.E.'nin cansız bedeni, ambulans ile Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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