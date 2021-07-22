Kocaeli'de denizde kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Çalışmalarda herhangi bir sonuç alınamazken, havanın kararması üzerine arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Suda jetskiyle arama yapan ekipler, kıyıdan dürbün ve drone ile deniz yüzeyini taradı.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayıp genci bulmak için gün boyu çalışma yürüttü.

Ailesi ve arkadaşlarıyla dün Gebze 'den gelen Özcan D. (23), Bağırganlı plajında dalgalı denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı