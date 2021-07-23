Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika

Demir'i bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter, dalgıçlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

Ailesi ve arkadaşlarıyla dün Gebze 'den Bağırganlı'ya gelen Özcan Demir (23), Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirilen Bağırganlı plajından suya girmiş, bir süre sonra dalgalı denizde gözden kaybolmuştu.

Öte yandan, cesedin kayalıklardan çıkarılışı sırasında gencin ailesi ve yakınları fenalaştı.

Suda jetski ile yapılan arama çalışmaları kapsamında kayalık bölgede bulunan Demir'in cesedi, ekiplerin çalışması sonucu bölgeden alındı.

Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle girişlerin yasaklandığı Bağırganlı plajında dün girdiği denizde kaybolan Özcan Demir 'in bulunması için çalışma yürütüldü.

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