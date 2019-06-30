Kocaeli'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
38 dakika önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:58 Kaynak: AA
'nin Kandıra
ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik
mevkisinde kıyıya 20 metre mesafede su yüzünde ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin dün denizde kaybolan Şenol Ayhan'a (27) ait olduğu belirlendi.
Ayhan'ın cesedi, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik mevkisinde dün denize giren Şenol Ayhan (27), bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Vatandaşlar ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekiplerince Ayhan'ı bulmak için arama yapılmış, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.
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