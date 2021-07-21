Kocaeli'de denize giren 2 gençten biri boğuldu - Son Dakika

Gençlerin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler, durumu Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verdi.

Kumcağız Plajı'nda denize giren O.Y. (21) ve M.Y. (15), açıkta yüzerken bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı.

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