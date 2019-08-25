Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu

Ekiplerin çalışması sonucu baygın halde denizden çıkarılan Karaduman, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya 'dan arkadaşlarıyla Kefken'e giderek Pembe Kayalar mevkisinden denize giren 24 yaşındaki Sedat Karaduman , dalgalara kapılarak kayboldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Emine Bulut'un annesi: Torunum, 'Anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' dedi