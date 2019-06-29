Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de denize giren kişi kayboldu
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Kocaeli'de denize giren kişi kayboldu

53 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi kayboldu.

Kocaeli'de denize giren kişi kayboldu, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi kayboldu.
Şenol Ayhan (27) Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik mevkisinde denize girdi.
Ayhan'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar ve haber verdikleri Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekiplerince arama çalışması yapıldı.
Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Kesecik, Kandıra, Kocaeli, Güncel
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