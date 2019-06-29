Kocaeli'de denize giren kişi kayboldu
53 dakika önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi kayboldu.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:07 Kaynak: AA
'nin Kandıra
ilçesinde denize giren kişi kayboldu.
Şenol Ayhan (27) Bollu Mahallesi Seyrek Kesecik
mevkisinde denize girdi.
Ayhan'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar ve haber verdikleri Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekiplerince arama çalışması yapıldı.
Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.
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