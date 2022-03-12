Kocaeli'de denizi taşlarla dolduran kişinin yalısı mühürlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de denizi taşlarla dolduran kişinin yalısı mühürlendi

12.03.2022 11:01
Kocaeli'de denizi taşlarla dolduran kişinin yalısı mühürlendi

Darıca ilçesinde, denizi taşlarla doldurduğu tespit edilen kişinin yalısı mühürlendi.

Darıca ilçesinde, denizi taşlarla doldurduğu tespit edilen kişinin yalısı mühürlendi.

Bayramoğlu Mahallesi Meltem Sokak'ta bir yalının ön tarafının taşlarla doldurulduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Darıca Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Harekete geçen yapı kontrol ve zabıta ekipleri, yalıda incelemelerde bulundu.

Yalının ön tarafının taşlarla doldurulduğunu belirleyen ekipler, tutanak hazırlayarak yalıyı mühürledi.

Yalı sahibine, doldurduğu bölümün eski haline getirilmesi için süre verildi.

Kocaeli'de denizi taşlarla dolduran kişinin yalısı mühürlendi
Kocaeli'de denizi taşlarla dolduran kişinin yalısı mühürlendi

YORUMLAR
500
Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi Fethiye'de 181 kaçak yapı mühürlendi Fethiye'de 181 kaçak yapı mühürlendi İstanbul'da denize bu soğukta denize giren Sarayburnu Fatihleri: Her zamanki gibi yine yüzmeye geldik, deniz şifadır İstanbul'da denize bu soğukta denize giren Sarayburnu Fatihleri: Her zamanki gibi yine yüzmeye geldik, deniz şifadır

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de denizi taşlarla dolduran kişinin yalısı mühürlendi - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Düğünde sağdıç öyle bir hikaye anlattı ki, herkes şoke oldu: Onları evlenmeden önce bastık
11:12 Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
10:33 Şarkıcı Simge'den yırtmaçlı dans şov
10:25 "Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık" diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 11:22:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de denizi taşlarla dolduran kişinin yalısı mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement