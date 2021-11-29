Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı - Son Dakika

Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı

İzmit Körfezi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu sahil otoparkının bir bölümünü su bastı.

İzmit Körfezi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu sahil otoparkının bir bölümünü su bastı. Körfeze kıyısı olan ilçelerde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgar zaman zaman etkisini artırıyor. İzmit ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla sahil otoparkının bir bölümünü su bastı. Bazı ilçelerde evlerin çatısı uçtu, maddi hasar oluştu. Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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