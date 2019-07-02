Kocaeli'de depo yangını
51 dakika önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:46 Kaynak: AA
'nin Körfez
ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Güney
Mahallesi Ahmet Petrolcü Sokak'ta bulunan depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.
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