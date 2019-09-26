Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
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Kocaeli'de deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

2 gün önce

İstanbul Siivri açıklarında meydan gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Siivri açıklarında meydan gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivri açıklarında meydan gelen 5.8 büyüklüğünde meydana gelen güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında vatandaşların panik halinde binaları boşaltıkları görülüyor.

(Gürcan Yılmaz - Cihan Atik/İHA)

Kocaeli'de deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

İstanbul, Silivri, Kocaeli, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
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