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Kocaeli'de deprem anı kamerada

2 saat önce

Kocaeli'de deprem anı kameradaKOCAELİ - İstanbul Silivri açıklarında meydan gelen 5.8 şiddetindeki deprem Kocaeli'de güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'de deprem anı kamerada

KOCAELİ - İstanbul Silivri açıklarında meydan gelen 5.8 şiddetindeki deprem Kocaeli'de güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivri açıklarında meydan gelen 5.8 şiddetinde meydana gelen güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında vatandaşların panik halinde binaları boşaltıkları görülüyor.

Kocaeli'de deprem anı kamerada

İstanbul, Silivri, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
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