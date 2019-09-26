Kocaeli'de deprem anı kamerada
2 saat önce
Kocaeli'de deprem anı kameradaKOCAELİ - İstanbul Silivri açıklarında meydan gelen 5.8 şiddetindeki deprem Kocaeli'de güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
Kocaeli'de deprem anı kamerada
KOCAELİ - İstanbul Silivri açıklarında meydan gelen 5.8 şiddetindeki deprem Kocaeli'de güvenlik kameralarına yansıdı.
Silivri açıklarında meydan gelen 5.8 şiddetinde meydana gelen güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında vatandaşların panik halinde binaları boşaltıkları görülüyor.
İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava Diyarbakır'da 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda ele geçirilenler yakıldı