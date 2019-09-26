Kocaeli'de deprem güvenlik kameralarına yansıdı
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İstanbul Siivri açıklarında meydan gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:32 Kaynak: İHA
İstanbul Siivri açıklarında meydan gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de güvenlik kameralarına yansıdı.
Silivri açıklarında meydan gelen 5.8 büyüklüğünde meydana gelen güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında vatandaşların panik halinde binaları boşaltıkları görülüyor. - KOCAELİ
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